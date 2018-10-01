Узбекистан и Индия подписали 20 двусторонних документов

Ташкент, , 17:34 — REGNUM В ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию подписано 20 двусторонних документов, сообщает 1 октября пресс-служба президента Узбекистана.

Документы подписаны в сфере научно-технического сотрудничества, здравоохранения и медицинской науки, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, исследования космоса в мирных целях и других.

Кроме того, соглашения о налаживании сотрудничества подписаны между Андижанской областью и штатом Гуджарат, городами Самаркандом и Агрой.

Во время переговоров в узком составе, Шавкат Мирзиёев отметил, что опыт и технологии Индии, которая занимает передовые позиции в сфере инноваций, высоких технологий, программирования, здравоохранения, важны для Узбекистана.

«Узбекистан придает приоритетное значение отношениям с Индией, а прошедшие в конструктивном духе переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества», подчеркнул президент Узбекистана.

Также сообщается, что стороны договорились довести узбекско-индийский товарооборот до 1 миллиарда долларов в ближайшее время. Отметим, что по итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил 327 миллионов долларов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее Индия является одной из тех стран, которые в числе первых признали независимость Республики Узбекистан (26 декабря 1991 года). 18 марта 1992 года в Ташкенте был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений, в сентябре 1992 года в Дели открылось консульство Узбекистана, преобразованное в 1994 году в посольство Республики Узбекистан. Открытое в августе 1988 года (еще во времена СССР) в Ташкенте Генеральное консульство Индии было преобразовано в 1992 году в посольство.

Начиная с 1991 года, то есть с начала независимости Узбекистана, республику посетили четыре индийские делегации на высшем уровне.

Так, 23−25 мая 1993 года состоялся визит премьер-министра Индии Нарасимха Рао, 25−26 апреля 2006 года премьер-министра этой страны Манмохана Сингха, 6−7 июля 2015 года премьер-министра Нарендра Моди, он также находился 23−24 июня в 2016 года в Узбекистане в рамках участия в саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Что касается Узбекистана, то до настоящего визита Мирзиёева времени, состоялись пять официальных визитов президента республики в Индию: 17−19 августа 1991 года, 4−6 января 1994 года, 1−3 мая 2000 года, 4−6 апреля 2005 года и 17−18 мая 2011 года.