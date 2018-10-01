Песков: Кремль следит за референдумом в Македонии

Москва, , 17:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за тем, как проходит референдум в Македонии по вопросу переименования республики. Об этом он заявил журналистам сегодня, 1 октября.

Говоря о референдуме, Песков подчеркнул, что все процессы, проходящие в Македонии, должны оставаться в рамках правового режима.

Напомним, что в Македонии прошел консультативный референдум по вопросу о переименовании страны. При этом сам вопрос на референдумы был поставлен весьма ловким образом:

«Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?»

А этот договор как раз и содержит основное требование для вступления Македонии в Евросоюз и НАТО — переименование страны в «Республику Северная Македония».

Особенность референдума в том, что волеизъявление граждан не является безусловным руководством к действию для политиков. Даже если бы граждане сказали «нет», парламент страны все равно мог бы ратифицировать договор с Грецией и переименовать страну.

Референдум считается состоявшим, если явка превысит 50%. Однако явка на референдуме была очень низкой — 36,36%. При этом 90% проголосовавших на референдуме высказались «за» переименование. Фактически большинство противников переименования послушали призыв президента Македонии, который выступает против переименования, проигнорировать референдум.

«Мы внимательно наблюдаем и считаем, что, безусловно, все процессы должны оставаться в рамках правового режима, правового русла», — сказал Песков.

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