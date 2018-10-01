Заявление мэра Ярославля об отставке будет рассмотрено 3 октября

Ярославль, , 17:30 — REGNUM Внеочередное заседание муниципалитета города Ярославля, на котором будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий мэра, назначено на 3 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Завтра, 2 октября, состоится Совет муниципалитета.

«Это внеочередной муниципалитет, где будет рассмотрен ряд вопросов, которые необходимо принять по нашей текущей деятельности. В том числе пройдет рассмотрение заявления мэра Ярославля о добровольном сложении полномочий», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Муниципалитет не вправе отказать мэру в отставке, по сути он лишь закрепляет волеизъявление действующего градоначальника. Вопроса о первом заместителе мэра в среду в повестке дня не будет:

У нас в штатном расписании нет должности первого зама, поэтому и рассмотрения этого вопроса тоже не будет. В этом случае мы будем двигаться согласно тем документам, тем нормативным актам, которые существуют, шаг за шагом информация по кадровым вопросам и назначениям будет прорабатываться и обсуждаться депутатами муниципалитета», — пояснил Артур Ефремов.

От комментариев по поводу самого ухода мэра Артур Ефремов отказался, заметив, что сделает это на муниципалитете.

Согласно документам, в случае отставки мэра города, его обязанности исполняет заммэра по взаимодействию с органами власти и информационной политике — сейчас это Алексей Аксютенко. В случае отсутствия Аксютенко полномочия мэра переходят к заместителю по взаимодействию с общественностью — это Вячеслав Гаврилов.

Если речь идет о приходе в мэрию главы Переславля Владимира Волкова, достаточно назначить его на одну из этих должностей. Это может сделать сам Владимир Слепцов или тот, кто будет исполнять его обязанности. Утверждать заместителя мэра муниципалитетом в этом случае не требуется.