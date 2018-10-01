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Порошенко и Меркель обсудили предстоящий визит канцлера на Украину

Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель должна прибыть на Украину осенью текущего года

Киев, 1 октября 2018, 17:30 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщила пресс-служба украинского лидера.

В сообщении говорится, что во время разговора Порошенко и Меркель обсудили повестку дня визита канцлера Германии на Украину.

Отмечается, что Меркель должна прибыть на Украину осенью текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября президент Украины Петр Порошенко во время визита в США заявил, что Украина — восточный фланг НАТО.

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