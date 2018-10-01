Воронежский губернатор: проблемы в утечке информации нет

Воронеж, , 17:29 — REGNUM В правительстве Воронежской области не будут искать источник утечки информации и документов о выплатах вознаграждения вице-губернатору Юрию Агибалову. Об этом журналистам заявил губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если мы говорим, что наша работа должна быть открытой, для меня нет проблемы в том, что ушла эта информация», — подчеркнул губернатор, добавив, впрочем, что человек, который отправил документы в СМИ, сделал это из «негодяйских» побуждений.

При этом глава региона отметил, что искать источник утечки информации в правительстве не будут, виновнику ничего не грозит.

«Может быть, это исключительно талантливый человек», — предположил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о скандале вокруг выплаты вице-губернатору Юрию Агибалову «золотого парашюта» — 21 единовременных выплат на общую сумму в 223,9 тыс. рублей. Интересно, что после увольнения Агибалов был переназначен на должность. Александр Гусев пояснил, что решение временное — до 8 октября, после чего Агибалов уйдет из правительства региона окончательно.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронеж: вице-губернатор, получивший «золотой парашют», уйдет с 8 октября