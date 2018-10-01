Процветание Запада в 1990-е годы было построено за счет РФ – Делягин

Москва, , 17:49 — REGNUM Жители США и Европы понимают, что кризис капитализма не закончился и следующие поколения будут жить еще хуже, чем нынешние, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 1 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, обвинившего РФ в стремлении дестабилизировать мировой порядок.

«Жители западных стран, так же как и у нас, помнят 1990-е годы, — сказал Делягин. — Но для Запада это было время процветания. На наших костях. Это связано напрямую. Огромный поток интеллекта. Огромный поток денег. Потом пришло время, когда халява закончилась. Приток дармовых ресурсов закончился. Выяснилось, что нужно работать. И выяснилось, что кризис капитализма никуда не девался. Сегодня люди в Европе знают, что их дети будут жить хуже, чем они. В то же время выясняется, что если в 1990-е годы была РФ, которая жила по принципу «Чего изволите?», то сейчас вдруг появилось государство, которое говорит: «У нас есть права».

Напомним, как сообщалось ранее, в интервью The Times министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что, если во времена холодной войны люди на Западе были уверены, что их политическая система правильная, то сегодня из-за интернета и социальных сетей они в этом сомневаются. Россия же, по его словам Ханта, процветает на хаосе и ратует за любые начинания, которые ведут к дестабилизации Запада.

Что касается западной демократии, то она, по мнению Ханта, сдаёт позиции под натиском России, которая «ищет любую возможность, чтобы изменить миропорядок, и делает это абсолютно недопустимым способом».