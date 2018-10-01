ВВС НАТО сопроводили в Калининград российские бомбардировщики

Калининград, , 17:20 — REGNUM Истребители НАТО с 24 по 30 сентября трижды поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации над Балтийском морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 октября.

По данным пресс-службы министерства обороны Литвы, 25 сентября истребители НАТО сопровождали два бомбардировщика Ту-160, которые летели из континентальной части России в Калининградскую область. 27 сентября авиация НАТО поднималась для сопровождения Ил-20, который летел из Калининградской области.

Так называемая миссия воздушной полиции НАТО осуществляется в странах Прибалтики с 2004 года. Авиация НАТО базируется на литовском аэродроме Зокняй под Шяуляй и в эстонском Эмари.