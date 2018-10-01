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Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ в связи с захватом судна «Севастополь»

Политика

Москва требует от Сеула снять запрет на выход российского судна из порта Пусан

Москва, 1 октября 2018, 17:09 — REGNUM  Посол Республики Корея в Москве У Юн Гын был вызван в МИД России в связи с задержанием российского судна в южнокорейсом порту Пусан. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна «Севастополь» в порту города Пусан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона «потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Республики Корея на выход указанного судна из порта».

Как передавало ИА REGNUM, судно «Севастополь» было задержано в Южной Корее на минувшей неделе из-за подозрений в передаче нефти КНДР в обход санкций, односторонне введённых США.

Администрация порта Пусан заявила, что российское судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи в связи с введением Вашингтоном ограничительных мер в отношении судоходной компании «Гудзон». До настоящего времени «Севастополь» не может выйти из южнокорейского порта без специального разрешения.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия просит у Сеула разъяснений по задержанному судну «Севастополь»

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