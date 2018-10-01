Понедельник, 1 Октября 2018 года
18:34:38 МСК

Ливан отрицает наличие ракетных объектов «Хезболлы» в Бейруте

Политика

Заявления Израиля о ракетах — это «оправдание собственной агрессии»

Бейрут, 1 октября 2018, 17:17 — REGNUM  МИД Ливана выступил с опровержением наличия ракетных объектов «Хезболлы» в Бейруте, 1 октября передает агентство Reuters.

По словам главы ливанского МИДа Гебрана Бассиля, заявления Израиля о ракетах «Хезболлы» — это «оправдание собственной агрессии» против шиитского движения и Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН заявил, что «Хезболла» разместила в столице Ливана высокоточные ракеты, которые «могут атаковать территории внутри Израиля с точностью до 10 метров».

Читайте также: «Хезболла» заявила о готовности нанести ответный удар по Израилю

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить