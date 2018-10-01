Ливан отрицает наличие ракетных объектов «Хезболлы» в Бейруте

Бейрут, , 17:17 — REGNUM МИД Ливана выступил с опровержением наличия ракетных объектов «Хезболлы» в Бейруте, 1 октября передает агентство Reuters.

По словам главы ливанского МИДа Гебрана Бассиля, заявления Израиля о ракетах «Хезболлы» — это «оправдание собственной агрессии» против шиитского движения и Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН заявил, что «Хезболла» разместила в столице Ливана высокоточные ракеты, которые «могут атаковать территории внутри Израиля с точностью до 10 метров».

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