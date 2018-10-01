Об ударах США по Сирии и «горячей осени» в Каталонии: Радио REGNUM

Москва, 1 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Вашингтон срывает договоренности между Дамаском и курдами;
- Тысячи студентов протестуют в Каталонии;
- Прибалтика в аутсайдерах по средней продолжительность жизни в ЕС;
- В Госдуме обсудят законопроекты о публикации статей о коррупционерах;
- Красноярским огнеборцам не хватает зданий и техники.
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