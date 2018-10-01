Об ударах США по Сирии и «горячей осени» в Каталонии: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/700.

Читайте ранее в этом сюжете: О выборах в Литве и провальной политике в Австрии: Радио REGNUM