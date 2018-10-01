Эрдоган надеется урегулировать все разногласия с США

Анкара, , 16:52 — REGNUM Власти Турции надеются на нормализацию отношений с США. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первом заседании осенне-зимней сессии парламента 27-го созыва.

«Надеюсь, в скором времени все разногласия (между Турцией и США) будут урегулированы», — сказал Эрдоган.

Глава государства также выразил надежду, что Анкара и Вашингтон будут укреплять связи в «политической и экономической сферах».

Читайте также: Эрдоган: Торговые войны США обрекают мир на вражду

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция столкнулась с экономическим кризисом после введения Вашингтоном пошлин на ряд турецких товаров. В середине сентября 2018 г. Эрдоган обвинил Вашингтон в экономической агрессии.

Читайте также: Эрдоган намерен укреплять отношения с Россией