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Эрдоган надеется урегулировать все разногласия с США

Политика

Ранее Турция столкнулась с экономическим кризисом

Анкара, 1 октября 2018, 16:52 — REGNUM  Власти Турции надеются на нормализацию отношений с США. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первом заседании осенне-зимней сессии парламента 27-го созыва.

«Надеюсь, в скором времени все разногласия (между Турцией и США) будут урегулированы», — сказал Эрдоган.

Глава государства также выразил надежду, что Анкара и Вашингтон будут укреплять связи в «политической и экономической сферах».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция столкнулась с экономическим кризисом после введения Вашингтоном пошлин на ряд турецких товаров. В середине сентября 2018 г. Эрдоган обвинил Вашингтон в экономической агрессии.

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Турция и США
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