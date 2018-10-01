Рахмон сменил главу Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана

Душанбе, , 16:45 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Шодихона Джамшеда «в связи с переходом на другую работу».

Другим указом на должность исполняющего обязанности председателя ГБАО президент назначил Ёдгора Файзова, который, как отмечает «Азия-Плюс», ранее занимал должность исполнительного директора Фонда Ага Хана в Таджикистане.

Напомним, что Эмомали Рахмон, после своего визита в ГБАО провел ряд кадровых перестановок. Так, в этой автономной области сменились начальник УМВД, первый зампредседателя ГБАО, глава областного суда, председатель города Хорог, руководители Рошткалинского и Рушанского районов.

Президент был недоволен обеспечением безопасности населением и соблюдением законов. Эмомали дал месяц на наведение порядка в регионе.

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