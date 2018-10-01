Украина потеряет Донбасс, если решится на силовой сценарий — эксперт

Киев, , 16:24 — REGNUM Возврат Донбасса силовым путем — антиукраинская позиция, реализация которой приведет к гибели солдат, мирных людей и потере региона. Об этом 1 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил правозащитник Владимир Чемерис.

«Есть две позиции, одна — антиукраинская, другая — украинская. Антиукраинская заключается в том, чтобы начать или продолжить войну. В результате погибнут наши солдаты, погибнут мирные жители, и в результате Донбасс не будет возвращен в состав Украины. Есть другая позиция, которая заключается в том, чтобы вернуть Донбасс, установить мир. Это и есть украинская позиция. Нам нужно идти именно таким путем возврата Донбасса», — сказал Чемерис.

При этом он выразил сомнение в том, что в ближайшее время в Донбасс войдет международная миротворческая миссия ООН.

«Чтобы была миротворческая миссия нужно принять резолюцию Совета Безопасности ООН, которая бы устроила всех членов Совбеза. Там есть проект, но он будет долго согласовываться», — считает Чемерис.

По его словам, в настоящее время участники конфликта в Донбассе не заинтересованы в выполнении Минских соглашений.

«Конечно, это (ввод миротворцев ООН) не решение вопроса, но миротворцы выполнят две очень важные функции — прекратится эта вялотекущая война, и создадутся условия для выполнения Минских соглашений, которые могут привести к миру», — подытожил Чемерис.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября президент Порошенко заявил, что исключает силовой возврат отдельных регионов Донбасса.

При этом Порошенко считает, что в Донбассе нельзя оставить замороженный конфликт.