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Эрдоган намерен укреплять отношения с Россией

Политика

«Будут предприняты меры»

Эрдоган намерен укреплять отношения с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 1 октября 2018, 16:22 — REGNUM  Власти Турции намерены развивать и укреплять сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первом заседании осенне-зимней сессии парламента 27-го созыва.

По его словам, Анкара и Москва, столкнувшиеся с провокациями, смогли преодолеть все вызовы.

«В скором времени (Турцией) будут предприняты меры для еще большего укрепления связей с РФ», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Турция надеется на расширение сотрудничества с Китаем по целому ряду направлений.

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Российско-турецкие отношения
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