В муниципалитете Ярославля Алексея Филиппова заменит Георгий Колпаков

Ярославль, , 16:18 — REGNUM Место Алексея Филиппова, избранного депутатом областной думе, в муниципалитете Ярославля от КПРФ займет Георгий Колпаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в обкоме КПРФ.

Такое решение приняло бюро обкома партии. Георгию Колпакову 70 лет. Он доцент кафедры педагогики ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Избрался депутатом муниципального совета Великосельского сельского поселения Гаврилов — Ямского района, был заместителем председателя совета. Помимо ЯГПУ Колпаков преподавал в школах № 22, 66, 74 Ярославля, Великосельской школе, Рожденственской школе.

Георгий Колпаков на выборах в муниципалитет 2017 года занимал третье место в территорриальной группе № 10, от которой был избран Алексей Филиппов. На втором месте тогда шел первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев. В связи с тем, что и Воробьев, и Филиппов теперь депутаты облдумы, мандат достался Колпакову.

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