АРМА превратилась в «Укргосрейдер» — депутат Рады

Киев, , 16:16 — REGNUM Внефракционный депутат Михаил Бондарь призвал Верховную Раду и правоохранительные органы проверить деятельность Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом Бондарь заявил 1 октября во время заседания согласительного комитета Рады.

Он обвинил Нацагентство и его сотрудников в государственном рейдерстве и отжиме бизнеса.

«Есть новосозданное Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений. Его создали в 2015 году. Надеялись, что это так называемое агентство будет искать активы Януковича и его окружения, которое сбежало с ним в Россию… К сожалению, за два года деятельности этого агентства страна не увидела никаких результатов. Зато на базе агентства создано лучшее государственное предприятие «Укргосрейдер», потому что, по сути, они являются главными рейдерами по Украине», — сказал Бондарь.

По его словам, сотрудники агентства причастны к захвату ТЦ «Гуливер», торговой сети «АИС», отельного комплекса «Бугас», Харьковского хлебзавода №3, ЖК «Петровский Посад» и других объектов.

«Что они делают? Они заходят на предприятие и помогают забрать его у собственника под благовидным предлогом, который записан у них в статуте, что они должны сохранять это имущество пока наши предприниматели в судах разбираются и доказывают, что они честно вложили деньги в государство и управляют своим имуществом. Дельцы, которые работают в этом агентстве, передают эти предприятия, которые они фактически захватили у настоящих собственников без каких-либо конкурсов и тендеров, в управление третьим, приближенным к себе лицам», — добавил Бондарь.

Депутат также проинформировал, что агентство не передало в госсобственность имущество Януковича и его приближенных.

«Мы требуем создать специальную группу при профильном комитете Рады, которая бы расследовала деятельность этого агентства относительно коррупционных и рейдерских схем, в которых они принимают участие. Пусть проверят, что они полезного за четыре года сделали для государства? Также надо обратиться в НАПК (Нацагентсво по противодействию коррупции), чтобы проверить электронные декларации руководителей этого агентства. Потому что в последнее время они обогатились, покупают машины, дома, ничего в этой стране не изменилось… Итогов по работе с имуществом окружения Януковича мы так и не увидели. Они никакого имущества Януковича и его соратников не арестовали и не передали государству… Просим вашей поддержки и обратиться в правоохранительные органы, чтобы провести анализ деятельности этого агентства», — подытожил Бондарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Рада поддержала законопроект № 3040 «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», разработанный минюстом при участии генпрокуратуры.

Законопроект разработан в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по координации возвращения средств высокопоставленных чиновников администрации президента, МВД и СБУ, которые они получили преступным путем.

Согласно закону, агентство может только «хранить» имущество, а управление могут осуществлять только определенные конкурсом предприятия, однако ответственность за сохранность остается на Нацагентстве. Реализовываться имущество может только в случае, если оно быстро портится.

Агентство будет вести открытый публичный реестр имущества, переданного ему на хранение. Указано, что основной целью законопроекта является обеспечение неотвратимости наступления негативных последствий совершения уголовных преступлений, прежде всего коррупционных, через лишение виновных лиц экономических преимуществ, полученных в результате их противоправного поведения.