Представитель ВСУ заявил о захвате новых территорий в Донбассе

Киев, , 16:09 — REGNUM Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала августа 2018 г. заняли более 10 квадратных километров в районе проведения операции на территории Донбасса. Об этом сообщил начальник пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС) Вячеслав Петровский в интервью «Обозревателю».

"Мы (ВСУ) увеличили полосу безопасности (в Донбассе) более чем на 10 квадратных километров», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, «школьное» перемирие в Донбассе было объявлено с 29 августа текущего года. Несмотря на договоренности, украинские военные продолжают проводить обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе из тяжелых видов вооружений.

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