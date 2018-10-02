Грузинские СМИ оказались персонажами политического детектива

Тбилиси, , 06:28 — REGNUM

Грузия, зачастую восхваляемая как «форпост демократии», демонстрирует в лице своих правителей серьезное неприятие свободы слова. Как сейчас обстоит дело с грузинскими, которые предоставляют неугодную властям информацию, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Для соблюдения соответствующего ритуала грузинские СМИ страдали как бы не за свои высказывания, а за нарушения, связанные с финансовыми задолженностями или коррупцией. Этот инструмент оказался очень удобен и его использовали все правители нынешней Грузии, несмотря на их отношение к своим предшественникам. Вот и теперь коалиция «Грузинская мечта» применяет те же приемы, хотя, например, с телекомпанией «Рустави 2» разобраться так и не удалось: солидные защитники за рубежом, включая друзей экс-президента Михаила Саакашвили, не дали своих в обиду. А вот для тех, у кого такие защитники отсутствуют, ситуация выглядит мрачнее. Например, телекомпания «Иберия», входящая в группу компаний «Омега», ухитрилась пострадать и от Саакашвили, и от тех, кто сменил его у кормила грузинской власти.

Мало того, масло в огонь подлила и уже упомянутая телекомпания «Рустави 2», закрутившая лихую интригу с «защитой» «Иберии» от властных наскоков. К чему приведет обнародование «Рустави 2» секретной аудиозаписи, на которой учредителя и владельца группы «Омега» Зазу Окуашвили пытаются втянуть в незаконную сделку? Детектив, разгоревшийся вокруг грузинских СМИ, особенно пикантен в преддверии назначенных на 28 октября очередных выборов президента.

Читайте статью Свобода слова в Грузии: как это делается и что с этим происходит и другие публикации Андро Малкина о грузинской политике.