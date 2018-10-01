МИД Франции сообщает о троих гражданах в зоне землетрясения в Индонезии

Париж, , 16:32 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции заявило, что Франция готова оказать помощь индонезийским властям, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Со времени землетрясения в районе Центральный Сулавеси, центр поддержки министерства иностранных дел Франции мобилизуется для оказания помощи нашим соотечественникам и оказания полезной помощи индонезийским властям», — говорится в заявлении МИД Франции.

МИД Франции заявил, что ни один гражданин Франции не был идентифицирован среди погибших. В настоящее время сообщается о троих французах в Палу. Посольство Франции в Джакарте организует их эвакуацию.

Франция призывает сограждан, которые планировали посетить район бедствия, отложить поездку в Индонезию.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси. Число жертв достигло 832 человек.