Понедельник, 1 Октября 2018 года
16:49:14 МСК

МИД Франции сообщает о троих гражданах в зоне землетрясения в Индонезии

Политика

МИД Франции прокомментировал ситуацию в Индонезии

Париж, 1 октября 2018, 16:32 — REGNUM  Министерство иностранных дел Франции заявило, что Франция готова оказать помощь индонезийским властям, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Со времени землетрясения в районе Центральный Сулавеси, центр поддержки министерства иностранных дел Франции мобилизуется для оказания помощи нашим соотечественникам и оказания полезной помощи индонезийским властям», — говорится в заявлении МИД Франции.

МИД Франции заявил, что ни один гражданин Франции не был идентифицирован среди погибших. В настоящее время сообщается о троих французах в Палу. Посольство Франции в Джакарте организует их эвакуацию.

Франция призывает сограждан, которые планировали посетить район бедствия, отложить поездку в Индонезию.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси. Число жертв достигло 832 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить