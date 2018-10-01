Единороссы из думы Тольятти решили помешать доминированию КПРФ

Тольятти, Самарская область, , 16:01 — REGNUM В Самарской области дума Тольятти шестого созыва внесла поправки в регламент, чтобы не допустить доминирования КПРФ в новой думе. Теперь для принятия решения большинства голосов будет недостаточно: понадобится две третьих. По мнению коммунистов заседание думы было нелегитимно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Внеочередное заседание муниципальной думы шестого созыва, сроки полномочия которой истекли 9 сентября 2018 года, состоялось в Тольятти 1 октября по инициативе главы города Сергея Атяшева. Как сообщают местные СМИ, по заявлению спикера гордумы шестого созыва Дмитрия Микеля, поправки в регламент нужны, чтобы создать нормальную юридическую базу для депутатов седьмого созыва, так как ни у одной из думских фракций нет большинства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, коммунисты заняли 17 мест из 35, единороссы — 13 мест, три досталось «Справедливой России» и два — ЛДПР. Изменение регламента позволит единороссам блокировать любые инициативы соперников. На сайте КПРФ города Тольятти опубликована информация о намерении депутатов-коммунистов думы седьмого созыва обратиться в суд.

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