Порошенко обсудил с Меркель продление санкций в отношении России

Киев, , 15:55 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также перспективы продления санкций в отношении России. Как сообщает пресс-служба главы государства 1 октября, эти вопросы были затронуты в телефонном разговоре.

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Украинский лидер отметил важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая Олега Сенцова и Романа Сущенко.

«Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/poroshenko/status/1046707375313481728

Кроме того, по информации пресс-службы президента Украины, Порошенко и Меркель «обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности», а также повестку дня визита Ангелы Меркель на Украину, который состоится этой осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня США расширили санкции против России. До этого новый санкционный список минфин США обнародовал 6 апреля. Тогда под действие экономических ограничений попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В июне экономические санкции против РФ на полгода продлил Совет Европейского союза. Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал соответствующее решение Брюсселя. При этом он поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона «за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей».