Депутат Рады: законы об адвокатах должны проверяться Венецианской комиссией

Киев, , 15:05 — REGNUM Все законы об адвокатах должны пройти проверку в Венецианской комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Возрождение» Валерий Писаренко, сообщает 1 октября УНИАН.

По словам Писаренко, его фракция направила спикеру Рады Андрею Парубию запрос с требованием все законы, связанные с адвокатами, направить на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Писаренко отметил, что принятие законов без проверки приведет к тем же проблемам, что и при принятии законов о судах — зависимость адвокатов от власти усилится, а доверие граждан к адвокатской системе уменьшится.

Напомним, закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» был ранее внесен на рассмотрение в украинский парламент.