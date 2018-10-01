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Депутат Рады: законы об адвокатах должны проверяться Венецианской комиссией

Политика

Иначе зависимость адвокатов от власти может только усилиться

Киев, 1 октября 2018, 15:05 — REGNUM  Все законы об адвокатах должны пройти проверку в Венецианской комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Возрождение» Валерий Писаренко, сообщает 1 октября УНИАН.

По словам Писаренко, его фракция направила спикеру Рады Андрею Парубию запрос с требованием все законы, связанные с адвокатами, направить на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Писаренко отметил, что принятие законов без проверки приведет к тем же проблемам, что и при принятии законов о судах — зависимость адвокатов от власти усилится, а доверие граждан к адвокатской системе уменьшится.

Напомним, закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» был ранее внесен на рассмотрение в украинский парламент.

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Политическая жизнь Украины
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