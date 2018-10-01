Главе МВД США Райану Зинке объяснили, почему невозможна блокада РФ

Москва, , 15:19 — REGNUM Слова министра внутренних дел США Райана Зинке о готовности США устроить морскую блокаду России укладываются в логику запугивания, считает председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Об этом он заявил 1 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее заявление американского чиновника.

«Нельзя небрежно относиться к тому, что сказал этот деятель американской политики, — сказал Ненашев. — В прошлом году большая группа американских сенаторов говорила о том, что надо блокировать порты Востока. Это все укладывается в логику запугивания. Он не простой руководитель».

В то же время, эксперт отметил, что «ни теоретически, ни практически» заблокировать Россию с моря нельзя.

«Россия выходит на три океана, — обратил внимание Ненашев. — Но на морских коммуникациях они (США — прим. ИА REGNUM ) могут портить обстановку. [В такой ситуации] потребуется, чтобы российский военный флот сопровождал, как во времена войны, наши суда. Нашего флота будет достаточно. Кроме того, у нас есть возможности морской авиации. Однако это вопрос войны. Объявить нам блокаду это значит объявить войну».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра внутренних дел США Райана Зинке. Последний убежден — благодаря военно-морским силам Вашингтон может гарантировать открытость морских путей сообщения и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители на рынок не поступали.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский министр пригрозил России морской блокадой