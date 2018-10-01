Повторит ли Европейский союз судьбу СССР?

Михаил Демурин, , 17:31 — REGNUM

Выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии, министр иностранный дел Великобритании Джереми Хант призвал Европейский союз «не уподобляться СССР» и не превращать ЕС «из клуба в тюрьму».

«Не принимайте британскую вежливость за слабость… Если вы зажмете в угол такую страну, как Британия, мы не сдадимся, а будем драться», — добавил Хант, дав понять, что Лондон по-прежнему не намерен идти на уступки Брюсселю по поводу Brexit (а).

В том, что говорит глава МИД Великобритании по поводу Европейского союза и его политики, есть доля правды. Понятно, что никто страны — члены ЕС не держит «в плену», «в тюрьме» и так далее — всё это демагогия, призванная прикрыть неспособность Лондона договориться с Брюсселем о взаимоприемлемых условиях Brexit (а). В то же время проявившаяся в последние годы тенденция в направлении лишения стран — членов ЕС новых и новых аспектов их суверенитета не может не вызывать практически повсеместного беспокойства в Европе.

В отношениях с Лондоном верхушка Евросоюза, конечно, обостряет, повышает ставки, хочет продемонстрировать другим странам, каковы реальности выхода из союза. Так и должно быть в прочном международном объединении, тем более в таком, как ЕС, — имеющем черты конфедерации.

Так или иначе, однако, компромисс между Лондоном и Брюсселем будет найден. Верхушка ЕС — это не предел западной иерархии, и в этот спор вмешаются более высокие структуры. «Трагических последствий» для Европы не будет.

В чём Джереми Хант точно прав, так это в том, что ключевой проблемой, работающей сегодня на подрыв Европейского союза, является миграционная проблема. Эту проблему, однако, сам ЕС при его нынешних установках решить не сможет, так как пытается, как правильно говорит британский министр по поводу Brexit (а), бороться не с причиной, а со следствием.

Причина миграционных потоков в Европу из Северной Африки и c Ближнего Востока известна: это разрушительная политика Вашингтона. С ней Европа справиться не в состоянии. Во всяком случае, будет не в состоянии до тех пор, пока не изменит свою политику по отношению к России и не откроет тем самым возможности для конструктивного сотрудничества с ней. В том числе — и в развитии тех регионов, откуда отчаявшиеся люди сегодня движутся на Старый континент.

И, наконец, о сравнении ЕС с Советским Союзом. В данном случае и под тем углом зрения, под каким рассматривает проблему Джереми Хант, оно абсолютно неуместно. Пока СССР был крепок, никакой из республик и в голову не приходило выходить из него. Жизнью были довольны все: и элиты, и простой народ. А вот когда начался развал, когда началось извращение идейных основ советского строя, когда на разрушение СССР стало работать и само руководство страны в лице Горбачёва, Ельцина, Яковлева и компании, и внешние факторы, тогда реальность стала принципиально иной. Сначала прибалтов «отпустили», никак упредительно не обговорив их выход, а потом и остальные республики легко обрели независимость. Некоторые вопросы — как финансово-экономические, так и военные, — конечно, потребовали урегулирования, но всё это делалось уже постфактум либо на двусторонней основе, либо в формате аморфного образования СНГ — действительно, скорее «клуба», нежели прочной международной организации.

Условным «Советским Союзом» Европейский союз точно никогда не станет. Не станет не потому, что тенденции к федерализации ЕС не суждено возобладать, а потому, что изначальная идейная основа двух этих межгосударственных объединений принципиально различна. У современных европейцев нет того общего, что изначально имелось у народов СССР и ради чего они были готовы самозабвенно трудиться, идти на лишения, сражаться не щадя жизни. Это общее у советских людей никто не отнимал — они (в моём случае правильнее употребить местоимение «мы») сами его отбросили. Понимание этой утраты всегда будет сопутствовать нам, и чем в большей степени, тем лучше.

Но это — наше. К Европейскому союзу это отношения не имеет.