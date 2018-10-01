Удар Ирана по Сирии: в Кремле заявили о продолжающейся борьбе с боевиками

Москва, , 14:54 — REGNUM Борьба с террористами в Сирии продолжится. Об этом заявили в Кремле на просьбу прокомментировать нанесённые Ираном ракетные удары по Сирии.

Читайте также: Иран нанёс ракетный удар по Сирии

«Продолжается в Сирии борьба с террористами, террористическими организациями. Эта борьба будет продолжена», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что позиция Москвы по поводу нахождения в Сирии на нелегитимной основе иностранных военных, иностранных вооруженных сил, «очень хорошо известна».

Ранее по теме: Тегеран возмущен обвинениями США из-за теракта в Ахвазе

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 1 октября, воздушно-космические подразделения Корпуса Стражей Исламской революции нанесли ракетный удар по территории на восточном берегу Евфрата в Сирии по позициям организаторов теракта в иранском Ахвазе. Уточняется, что при атаке применялись баллистические ракеты класса «земля — земля». Сообщается о большом количестве убитых и раненых террористов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Ирана назвал ответственных за теракт в Ахвазе