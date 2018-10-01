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Удар Ирана по Сирии: в Кремле заявили о продолжающейся борьбе с боевиками

Политика

Ракетный удар по территории на восточном берегу Евфрата был нанесён утром 1 октября

Москва, 1 октября 2018, 14:54 — REGNUM  Борьба с террористами в Сирии продолжится. Об этом заявили в Кремле на просьбу прокомментировать нанесённые Ираном ракетные удары по Сирии.

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«Продолжается в Сирии борьба с террористами, террористическими организациями. Эта борьба будет продолжена», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что позиция Москвы по поводу нахождения в Сирии на нелегитимной основе иностранных военных, иностранных вооруженных сил, «очень хорошо известна».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 1 октября, воздушно-космические подразделения Корпуса Стражей Исламской революции нанесли ракетный удар по территории на восточном берегу Евфрата в Сирии по позициям организаторов теракта в иранском Ахвазе. Уточняется, что при атаке применялись баллистические ракеты класса «земля — земля». Сообщается о большом количестве убитых и раненых террористов.

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