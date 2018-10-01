Удар Ирана по Сирии — жест как символический, так и военный

Москва, , 14:51 — REGNUM Ракетный удар Ирана по сирийской территории восточнее Евфрата — это одновременно и символичесий жест и тестирование военной техники. Если тестирование военной техники проведено в своих собственных интересах, то символический жест направлен нескольким адресатам, считает военный эксперт, редакторИА REGNUMСергей Кузьмичёв.

Ранее телеканал Press TV сообщил, что иранские военные утром 1 октября нанесли ракетный удар по территории на восточном берегу Евфрата в Сирии. Удары воздушно-космические подразделения Корпуса Стражей Исламской революции нанесли несколькими баллистическими ракетами класса «земля — земля» в районе к востоку от Евфрата в Сирии, где находились организаторы теракта в иранском Ахвазе.

Во первых, это очень жесткий ответ на попытку начать террористическую войну на иранской территории. Адресат — все желающие принять участие в аналогичных попытках.

Во вторых, это демонстрация решительных намерений всем незаконным вооруженным формированиям, надеющимся на какое-либо будущее в пределах территорий восточнее Евфрата. Тегеран показал, что покровительство США, которым пользуются многие банды «заевфратья», не гарантирует им неприкосновенности.

В третьих, это сигнал Вашингтону, продолжающему давить на Тегеран в надежде изменить его политику. Сигнал прост — держим порох сухим и готовы стрелять. Тем более, что иранские СМИ подчеркнули, что удар был нанесен силами КСИР — Корпуса стражей иранской революции, к которому у Вашингтона достаточно «нервное» отношение.

Что касается военно-технической составляющей, то можно отметить сочетание ракетного удара с контролем его результатов при помощи беспилотников. Иранские СМИ утверждают, что дроны, направленные для мониторинга итогов ракетного удара, обладали способностью добить оставшихся в живых боевиков. Для Ирана это достаточно заметный шаг в военных операциях, если конечно реальные события происходили именно так, как их описывают иранские СМИ.

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