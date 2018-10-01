В Италии разгорается скандал вокруг пресс-секретаря премьера

Рим, , 14:48 — REGNUM В Италии разгорается скандал вокруг Рокко Казалино, пресс-секретаря премьер-министра Джузеппе Конте: в оппозиции требуют его немедленного увольнения.

Как сообщает Il Giornale, СМИ опубликовали записи отправленных Казалино голосовых сообщений. 17 августа, через три дня после обрушения моста Моранди в Генуе, «когда ещё не все тела были извлечены из-под обломков», Казалино, устав отвечать на постоянные вопросы журналистов, попросил «оставить его в покое» хотя бы на пару дней, поскольку и у него есть право на отпуск.

Эти слова прозвучали особенно эффектно: когда ранее стало известно о том, что Казалино — самый высокооплачиваемый сотрудник итальянского правительства (он зарабатывает в полтора раза больше премьер-министра), пресс-секретарь в качестве комментария заявил, что он работает по 13−14 часов в день и «без выходных».

Казалино выступил с извинениями, заявил, что сожалеет об эффекте, который произвели опубликованные записи. Он добавил, что не хотел тем самым оскорбить память жертв трагедии — в отличие от тех, кто опубликовал записи, чтобы таким образом использовать трагедию в своих интересах.