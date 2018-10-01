Названа дата инаугурации нового владимирского губернатора

Владимир, , 14:43 — REGNUM Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который во втором туре выборов победил Светлану Орлову, пройдет 8 октября. Как сообщил ТАСС со ссылкой на координатора регионального отделения ЛДПР Сергея Корнишова, мероприятие запланировано в здании администрации Владимирской области.

Владимир Сипягин 23 сентября, когда состоялся второй тур губернаторских выборов, победил с результатом в 57%. Действующий губернатор Светлана Орлова, которая баллотировалась от партии «Единая Россия», смогла набрать всего 37,5% голосов. Многие эксперты заявляли, что голосование было протестным — для владимирцев было важно «избавиться» от главы области, не вызывавшей доверия.

При этом сейчас уже видно зародившееся противостояние новой исполнительной власти региона и законодательного собрания, большинство мест в котором заняли депутаты от «Единой России». Так, на первом заседании депутаты приняли закон, согласно которому все заместители губернатора будут согласовываться с региональным парламентом.

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