Китай получил высокую оценку председателя Генассамблеи ООН

Пекин, , 14:39 — REGNUM В интервью Синьхуа председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес отметила большую роль Китая в крупнейших международных делах, высказавшись о нем как о «создателе консенсусов» по важнейшим вопросам, сообщает агентство 30 сентября.

При этом она особенно отметила конструктивную роль Пекина в продвижении повестки в сфере устойчивого развития на период до 2030 года. По словам Эспиносы, Китай увеличивает инвестиции в развитие низкоуглеродных технологий и возобновляемой энергетики.

Также высокой оценки с ее стороны удостоен вклад КНР в защиту мира и безопасности.

Отметим, что Эспиноса председательствовала на 16-й Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), а с 2016 года возглавила РКИК, получив пост ее исполнительного секретаря. В этой должности она выступает радикальным сторонником Парижского соглашения по климату.