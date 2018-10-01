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Китай получил высокую оценку председателя Генассамблеи ООН

Политика

Особо отмечен вклад КНР в продвижение «устойчивого развития»

Пекин, 1 октября 2018, 14:39 — REGNUM  В интервью Синьхуа председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес отметила большую роль Китая в крупнейших международных делах, высказавшись о нем как о «создателе консенсусов» по важнейшим вопросам, сообщает агентство 30 сентября.

При этом она особенно отметила конструктивную роль Пекина в продвижении повестки в сфере устойчивого развития на период до 2030 года. По словам Эспиносы, Китай увеличивает инвестиции в развитие низкоуглеродных технологий и возобновляемой энергетики.

Также высокой оценки с ее стороны удостоен вклад КНР в защиту мира и безопасности.

Отметим, что Эспиноса председательствовала на 16-й Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), а с 2016 года возглавила РКИК, получив пост ее исполнительного секретаря. В этой должности она выступает радикальным сторонником Парижского соглашения по климату.

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Организация Объединённых Наций
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