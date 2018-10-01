В Кремле отказались обсуждать инцидент в Солсбери «на уровне СМИ»

Москва, , 14:35 — REGNUM В Кремле отныне отказываются обсуждать сообщения британских СМИ о гражданах России, якобы причастных к инциденту в Солсбери. Об этом 1 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, сообщения СМИ Великобритании являются лишь бездоказательными предположениями.

«Поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, то мы как Кремль больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Лондон считает граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова «агентами ГРУ» и подозревает их в причастности к отравлению в британском Солсбери в марте 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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