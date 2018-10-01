В Литве обижаются за асимметрию торговых отношений с Китаем

Вильнюс, , 14:34 — REGNUM У посольства КНР в Вильнюсе сегодня, 1 октября, состоялся пикет, организованный депутатом Сейма Литвы, кандидатом на пост президента Аушрой Мальдейкене, на котором собравшиеся требовали соблюдения прав человека в Китае, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Так, по словам политика, собравшиеся «поздравили» Китай с 69-м днём независимости.

Мальдейкене также высказалась против планов властей Литвы наращивать торговые отношения с Китаем.

«Литве не нужны инвестиции, облитые кровью людей и их слезами», — заявила политик, подчеркнув, что сам Китай использует Литву, а сам не стремится к развитию отношений. По её словам, уже сегодня в торговле между странами наблюдается асимметрия — Литва экспортировала в Китай в 2017 году товаров на общую сумму в 179 млн евро, а Китай продал Литве товаров на почти 823 млн евро. Инвестиции Китая в Литве составили только 13 млн евро, а инвестиции Литвы в Китае — свыше 44,5 млн евро.

Напомним, что официальные литовские власти рассчитывают на транзит китайских грузов через Литву.

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