КНДР обвиняет США в уклонении от обязательств по сингапурскому заявлению

Пхеньян, , 14:33 — REGNUM «Пхеньян предпримет действия по денуклеаризации лишь при условии принятия Вашингтоном мер по укреплению взаимного доверия», — заявил на общеполитической дискуссии в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД КНДР Ли Ен Хо, сообщает 30 сентября Синьхуа.

Из заявления следует, что Северная Корея считает, что совместное заявление КНДР и США, подписанное 12 июня в Сингапуре лидерами двух стран Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, играет ключевую роль для Корейского полуострова. Но Пхеньян пока не видит соответствующих практических шагов со стороны США, которые усиливают давление, требуя от КНДР постоянных «опережающих» шагов и игнорируя ее озабоченности.

Ли Ен Хо допустил, что сингапурское совместное заявление станет «жертвой внутриполитической борьбы в США», и предупредил, что если это произойдет, то сильнее всего пострадает американская сторона. Поэтому он призвал Вашингтон «принять дальновидное решение».