США готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Индонезии

Джакарта, , 14:39 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов (США) через своего посла в Республике Индонезия в Джакарте заявило, что оно готово оказать помощь жертвам землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, сообщает Sindonews.

Посол США в Индонезии Джозеф Донован выразил соболезнования семьям, пострадавшим от землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси в заявлении, опубликованном посольством США в Джакарте в понедельник, 1 октября 2018 года.

«Я связался с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, чтобы выразить наши соболезнования и предложить нашу помощь», — заявил посол.

«Индонезия является важным партнером, и мы готовы работать вместе, чтобы оказывать поддержку нуждающимся», — продолжил Джозеф Донован.

Сведения о размере или номинальной помощи со стороны США отсутствуют.

Напомним, индонезийское правительство решило принять международную помощь, связанную с землетрясением и цунами, которые поразили Палу и Дунгалу, Центральный Сулавеси.