В отношении руководства «Нафтогаза» могут открыть уголовное дело — эксперт

Киев, , 14:24 — REGNUM Эксперты в сфере энергетики обвиняют руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» в хищении государственной собственности и призывают правоохранительные органы направить дело в суд.

В частности директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский обвинил коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко и главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева в незаконном получении премий.

«Премии. Явно подсудное дело. Хищение государственной собственности в особо крупных размерах. И расчет 46 млн. долл, как якобы 1% от суммы выигрыша тоже не случаен. Ведь половина уже получена и выведена из страны как Коболевым, так и Витренко. А вторая половина… на ее получение просто никто и не рассчитывал. Как и на получение денег от Газпрома. То есть изначальная цель дерзких реформаторов и были уже полученные 20 миллионов долларов», — написал Землянский на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко может «дать ход» уголовному производству в отношении главы «Нафтогаза» Коболева.

«Большие белые люди, видимо потеряли всякий интерес к судьбе руководства украинского нефтегазового монополиста. …дело по которому приостановлено, но не аннулировано и ему может быть дан ход в любой момент. И европейские партнеры, не сильно заморачиваясь, могут быть согласны на работу лишь в части украинской ГТС, оставив Украине большую часть невостребованной инфраструктуры. В общем дела у нефтегазовых скоробагатьок весьма плачевны. И через пару лет, мало кто вспомнит их фамилии, кроме, разве что, профильных экспертов и тюремных вертухаев», — добавил Землянский.

Кроме того, эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук считает, что Юрий Витренко «начал паковать чемоданы и готовиться к бегству».

«Ой, что у нас тут за «котег» начал паковать чемоданы и готовиться к бегству? Так это же соратник Коболева Витренко! Все это происходит на фоне, когда оболваненные их рассказами о «невидимой руке рынка» (которая видимо и отправляла деньги в Лихтенштейн) активисты и просто фан-клуб «рехворматоров» радуются великими победами «Нафтогаза», — отметил Корольчук на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Андрей Коболев заявил, что государственная фискальная служба выписала ему два штрафа — на сумму 7 и 1,3 млрд грн. 16 марта начальник энергетической таможни ГФС Игорь Пиковский пояснил, что главу НАК оштрафовали за то, что объемы природного газа, ввезенные на таможенную территорию Украины в течение октября и ноября 2015 года, до сих пор не оформлены по таможенным правилам.

В июле 2018 года Подольский райсуд Киева пришел к выводу, что в действиях главы НАК Коболева, которого ГФС обвинила в нарушении Таможенного кодекса, не было состава правонарушения. Соответствующее постановление начальника энергетической таможни ГФС Пиковского отменили.

Напомним, ранее источник издания «Зеркало недели» в «Ощадбанке» сообщил, что Витренко вывел из Украины около €4,5 млн, а Коболев — €6,3 млн премий.

Отмечается, что эта сумма оправдана декларацией Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером «Нафтогаза», в частности за выигранные в Стокгольме суды у «Газпрома» по контрактам купли-продажи и транзиту российского газа через территорию Украины.

Кроме того, в сентябре глава правления НАК Коболев получил 207 млн грн премии. Полученные на счет в «Ощадбанке» гривны Коболев решил потратить на покупку американских долларов и отправил их в США, указав причину: помощь матери.