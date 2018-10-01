Назарбаев поручил крупным компаниям построить в Туркестане по объекту

Туркестан, Казахстан, , 14:41 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил министрам и членам правительства, а также крупным предприятия построить в Трукестанской области по одному объекту, сообщили 1 октября в пресс-службе областной администрации.

По поручению Назарбаева, строительная компания «Бизнес-А» построит в Туркестане здание театра. Компания Eurasian Resources Group построит в Туркестане музей тюркских народов. Национальная компания «КазМунайГаз» построит стадион.

Крупные собственники построят также жилые комплексы, больницы, учебные заведения и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание о развитии Туркестана. В ходе мероприятия ответственные чиновники отчитались за развитие города и за переезд административных органов.

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