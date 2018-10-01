Слова главы Ми-6 о влиянии на репутацию Путина удивили Кремль

Москва, , 14:18 — REGNUM Заявление о том, что британские спецслужбы повлияли на укрепление рейтинга Владимира Путина в 2000 году, в Кремле оставили без комментариев.

«Наверное, — это не повод для наших комментариев», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При этом он был очень удивлён тем, что MI-6 даёт разрешение премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия.

«Это новая информация для нас», — признался Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, сожалеет о том, что разведывательная служба Великобритании Ми-6 якобы помогла президенту России Владимиру Путину «закрепить свою репутацию» в опубликованном 1 октября интервью газете The Times высказал бывший глава этого ведомства Ричард Дирлав. Речь идёт о его помощи в организации в 2000 году визита тогдашнего премьер-министра Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы «Война и мир» по приглашению Путина. Это якобы позволило Владимиру Путину в преддверии выборов президента РФ «закрепить свою репутацию». При этом подтверждений своих слов экс-глава британской разведки не предоставил.