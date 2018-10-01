Глава МИД Германии покаялся за бойню при Мардзаботто

Болонья, Италия, , 14:14 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас покаялся за преступление СС, совершенное в Мардзаботто осенью 1944 года, выступая в Италии 30 сентября.

«Бойня при Мардзаботто считается худшим военным преступлением на итальянской земле. Вермахт и СС убили более 770 человек, в том числе более 200 детей. 74 года спустя выступление в качестве министра иностранных дел наполняет меня горечью и стыдом. Больше никакого фашизма», — написал Маас на своей странице в Twitter после выступления.

Бойня при Мардзаботто состоялась с 29 сентября по 5 октября 2018 года. Карательный акт был направлен против партизанской группы «Стелла Росса», однако убиты были мирные жители — мужчины, женщины и дети. По некоторым данным, число жертв составило не около 770, а 1836 человек.

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