Москва, , 14:10 — REGNUM У Украины нет шансов на вступление ни в Европейский союз, ни в НАТО. Об этом 1 октября заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Какой Евросоюз, какое НАТО для Украины? Никакие и никогда. Больше шансов вступить в Евросоюз у 14 государств Африки, которые опережают Украину по душевому ВВП. Страну, которая не может остановить войну и установить мир на своей территории никто не примет в НАТО», — уверен Афонин.

По его мнению, ни Украина, ни Латвия, не проводят собственной политики, а следуют общей, глобальной.

«Совершенно очевидно, что в мире есть кукловод и есть марионетки», — заявил депутат ГД.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в эфире CNN заявил об увеличении числа жителей его страны, приветствующих евроинтеграцию, поблагодарив за это президента России Владимира Путина.