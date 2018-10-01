Премьер Армении начинает консультации о внеочередных парламентских выборах

Ереван, , 14:01 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 1 октября, встретится с руководителем фракции Республиканской партии Армении (РПА) Национального собрания Армении Ваграмом Багдасаряном. Об этом в эфире «Радио Азатутюн» сообщила руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян.

По словам депутата, на встрече будет обсуждаться вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов.

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Пашинян сегодня, 1 октября, в ходе прямого эфира в Facebook заявил, что начинает консультации по вопросу досрочных выборов в Национальное собрание.

«Последние месяцы показали, что у нас нет надежной ситуации в парламенте», — сказал премьер.

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил, что парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, а 30 сентября он не исключил, что они будут проведены до конца этого года.

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