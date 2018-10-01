Вучич посетил концертный зал «Зарядье» в Москве

Москва, , 14:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич посетил московский концертный зал «Зарядье», сообщается 1 октября на сайте концертного зала.

«Прекрасный зал. Я наслышан о нем, мне многие рассказывали о потрясающей акустике», — отметил Вучич.

Также сербский лидер с дочерью и актером Милошем Биковичем прогулялись по фойе зала, после чего Вучич отметил, что Москва — один из самых красивых городов в мире, который за последнее время изменился к лучшему.

Напомним, ранее в августе Вучич заявлял, что рассчитывает дважды встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до конца 2018 года. По его словам, российский лидер может совершить ответный визит в Сербию в ноябре, когда в республике будут проходить торжества по случаю 100-летия победы в Первой мировой войне.

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