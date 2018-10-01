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Свердловскому областному суду ищут председателя

Политика

Документы от кандидатов принимают до 29 октября

Свердловскому областному суду ищут председателя
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Екатеринбург, 1 октября 2018, 14:00 — REGNUM  Свердловский областной суд в 2019 году может ждать смена председателя. Информация об открытии этой вакансии опубликована на сайте Высшей квалификационной коллегии судей.

Документы от кандидатов принимают включительно до 29 октября.

Отметим, сейчас обслуд возглавляет Александр Дементьев. Он был назначен в феврале 2013 года, на шесть лет. В феврале 2019-го срок его полномочий истекает.

Скорее всего, глава облсуда подаст документы на объявленный конкурс. И, как отмечают наблюдатели, у него высокие шансы снова возглавить суд.

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