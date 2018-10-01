Индонезия и Таиланд развивают торгово-инвестиционное сотрудничество

Джакарта, , 13:59 — REGNUM Правительства Индонезии и Таиланда договорились развивать сотрудничество в области торговли и инвестиций для лучшего будущего, сообщает Antaranews.

«Долгая дружба между Индонезией и Таиландом является ключевым фактором укрепления партнерских отношений в будущем», — заявил директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки министерства иностранных дел Индонезии Десра Перчайя.

Заявление было сделано на совместном семинаре Индонезия-Таиланд по теме «Вперед: торгово-инвестиционное сотрудничество Таиланд-Индонезия» в Бангкоке.

«Потенциал торгового и инвестиционного сотрудничества между странами довольно большой, но правительства обеих стран должны быть более активными, чтобы соответствовать потенциалу частного сектора», — заявил Десра Перчайя.

Двусторонняя торговля значительно выросла с 13,59 млрд долларов США в 2015 году до 15,74 млрд долларов США в 2017 году, увеличившись на 15,82% за два года.

«В качестве одной из мировых экономических держав Индонезия в настоящее время проводит реформу для решения структурных проблем, включая запуск 12 экономических пакетов и единого окна обслуживания для улучшения инвестиционного климата», — добавил директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии.

Глава департамента Восточной Азии министерства иностранных дел Таиланда Пичаяпан Чарнбхумидол высоко оценил центральную роль Индонезии в международных организациях, таких как Конференция Азия-Африка и Ассоциация Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Напомним, Индонезия единственная страна-член АСЕАН которая входит в G20. Положительный показатель экономической мощи Индонезии показывает, что страна является привлекательным местом для инвестиций из Таиланда.