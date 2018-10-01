Провокация на севере Косово была организована при поддержке сил НАТО

Белград, , 13:54 — REGNUM Вторжение косовских силовиков на территорию ГЭС «Газиводе» в населённом сербами муниципалитете Зубин-Поток было организовано под контролем международных сил под руководством НАТО KFOR (Kosovo Force), передаёт белградское издание «Вечерние новости».

Как сообщается, в небе над Косово находились три беспилотника KFOR, один из которых летал над севером края, а непосредственно в момент операции косовского спецназа над озером рядом с ГЭС кружил вертолёт KFOR.

Таким образом, как отмечается, в Белграде исключают возможность того, что миссия НАТО не была осведомлена о планах президента Косово Хашима Тачи.

Кроме этого, неназванные источники издания утверждают, что в кортеже, сопровождавшем Хашима Тачи, находился автомобиль миссии ООН.

По сведениям газеты, более сотни вооружённых бойцов спецназа прибыли на место почти за три часа до приезда Тачи и детально обследовали территорию. Также в районе было размещено 12 снайперов.

Читайте также: Белград возмущён реакцией ЕС на обострение в Косово

Напомним, 28 сентября президент Сербии Александр Вучич привёл вооружённые силы страны в состояние полной боевой готовности после того, как косовский спецназ занял позиции у аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» на севере Косово, подконтрольной Белграду.

Водохранилище было оцеплено силовиками в связи с визитом в Зубин-Поток правительственной делегации Приштины во главе с президентом Хашимом Тачи, который прокатился по озеру на катере.

30 сентября министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что глава государства отдал приказ сохранять уровень боевой готовности вооружённых сил. Сегодня Александр Вучич прибыл в Москвы для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые намечены на 2 октября. Ранее президент Сербии заявил о намерении просить российскую сторону о поддержке в ситуации вокруг Косово.

Читайте также: Кремль считает преждевременным говорить о поддержке Сербии по Косово