Скандал вокруг выплат 23 окладов воронежскому чиновнику – «сигнал» для элит

Воронеж, , 13:50 — REGNUM Ситуация с выплатой 23 окладов заместителю губернатора Воронежской области выявила застарелую проблему, касающуюся всех регионов: слабую грань между открытым и теневым политическими процессами и слабое внимание к региональной политике со стороны федерального центра. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал воронежский политолог, доктор политических наук Александр Слинько.

«Это очень старая проблема, и она связана с тем, что у нас очень нечеткая грань между открытым и теневым политическим процессом. То есть часть вопросов, которые вполне могут находиться в открытом политическом процессе, оказываются в теневом. И отсюда возникают самые разнообразные конфликты. Но основой этого, по моему мнению, является то, что часть вопросов, регламентирующих деятельность чиновников, должна быть переведена на федеральный уровень, потому что региональная политика — не дело регионов. Нужны фундаментальные нормы», — считает эксперт.

«И второе: решение местных проблем должно активнее обсуждаться и на местном уровне тоже, потому что речь здесь идет именно о конфликте внутри управленческого аппарата, это ни для кого не секрет. А зачем нам нужны эти конфликты? Конфликты нужно ликвидировать. Это функция органов местных, законодательных, и значит — не дорабатывают местные органы. Здесь и критерии недоработаны, много и персональных вопросов, поэтому проблема — в выведении части вопросов из теневого политического процесса и превращение этого в норму. Потому что мы на пустом месте получаем конфликт внутри аппарата. И это, конечно, определенный призыв к управленцам в Москве активизировать региональную политику. Необходимо часть таких конфликтных вопросов вывести на федеральный уровень и там решить», — отмечает политолог.

По мнению Александра Слинько, сгладить конфликт будет непросто.

«С одной стороны, некоторые возникают вопросы по поводу этической стороны деятельности чиновника, они очень серьезные и могут повлиять самым фундаментальным образом. А с другой стороны, это же ситуация связана с тем, что подобные проблемы существуют везде, то, что не доработано законодательно, что региональная политика недостаточно находятся в центре внимания центра. Это сигнал. Все зависит от того, как его интерпретировать: если это начало радикальных мер, то могут последовать оргвыводы, с другой стороны, так как это характерно для всех — может стать прецедентом для постепенного урегулирования ситуации», — отметил Слинько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что замгубернатора Юрий Агибалов получил единовременное денежное вознаграждение в размере 23 окладов, или почти 224 тыс. рублей. 15 сентября Агибалов был отправлен в отставку с поста врио заместителя губернатора, так как истекли полномочия врио губернатора Александра Гусева. В тот же день Гусев официально стал главой региона, Агибалов же позже был вновь назначен исполняющим обязанности вице-губернатора. Согласно региональным законам, чиновники, чьи полномочия истекли, имеют право на доплату к страховой пенсии и по старости и вознаграждение в 23 оклада.