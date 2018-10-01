В Иране заявили о пользе поставок С-300 для безопасности Сирии

Тегеран, , 13:47 — REGNUM Решение России о поставке зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию оказалось своевременным шагом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

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Он подчеркнул, что С-300 — не наступательная система, а оборонительная.

«Я уверен, это будет полезно для безопасности Сирии и стабильности в этой стране», — цитирует РИА Новости слова высокопоставленного дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче зенитно-ракетной системы С-300 Дамаску Москва приняла после трагедии с российским самолётом Ил-20 в Сирии и гибелью 15 военнослужащих. В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки С-300 в арабскую республику уже начались. При этом дипломат отметил, что предпринимаемые российской стороной меры нацелены на то, чтобы гарантировать стопроцентную безопасность российских военнослужащих. Ранее в отсутствии опасности такого шага для других государств заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Напомним, в ночь на 18 сентября российский самолёт-разведчик Ил-20 был сбит средствами ПВО Сирии во время отражения атаки израильских истребителей F-16. Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на ВВС Израиля. Израиль в свою очередь обвинения опроверг.

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