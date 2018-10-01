В Австрии планируется запрет символики многих мусульманских организаций

Вена, , 13:47 — REGNUM Правительство Австрии намерено значительно расширить список запрещенной экстремистской символики, пишет газета Wiener Zeitung 1 октября.

На следующей неделе будет рассмотрен проект нового «Закона о символах». Действующий закон принят в 2014 году и содержит в себе запрет на символику «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) и близких к ним группировок. Закон не охватывает некоторые организации, которые действуют на территории Австрии — например, в Бляйбурге в этом году на встрече хорватских националистов присутствовала символика фашистского движения Усташи.

Предполагается, что под запрет попадет символика суннитской организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), турецкой националистической группировки «Серые волки», палестинского движения ХАМАС, военного крыла ливанской партии «Хезболла», хорватская националистическая символика и другие. Вступление в силу нового закона планируется 1 марта 2019 года.

«С запретом экстремистской символики мы делаем важный шаг против создания опасного, нетолерантного, антагонистского общества. Уже несколько лет распространение радикального ислама, особенно в Вене, это реальность», — подчеркнул вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Читайте также: Тайный отчет: политика интеграции потерпела провал в Австрии

Не изменится наказание за нарушение «Закона о символах»: штраф в размере €4 тыс. или лишение свободы сроком до 1 месяца. При повторном нарушении — штраф до €10 тыс. или лишение свободы на шесть недель.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрия закроет треть своих центров по оказанию помощи беженцев