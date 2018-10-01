Правительство Латвии позабыло об освобождении Саласпилса

Рига, , 13:40 — REGNUM В воскресенье, 30 сентября, в Латвии отмечали 74-ю годовщину освобождения Саласпилсского концлагеря. По традиции, приехали представители российского и белорусского посольств и чуть ли не все ветеранские организации Латвии, а также многие общественники. Об этом сообщает латвийский новостной портал Vesti.lv.

Все обратили внимание на то, что в этот раз на возложении цветов было на удивление много народа — более трех сотен человек, хотя раньше обычно собиралось вдвое меньше. Почему?

Возможно, это ответ официальным властям Латвии: настоящую историю им не переписать, как бы ни старались. Люди всегда будут помнить, что на самом деле происходило на территории Саласпилса.

Вначале цветы торжественно возложили к мемориальной плите с работающим метрономом, который символизирует удары сердца: память о Саласпилсе жива! После этого люди отправились на соседнее Старое Гарнизонное кладбище, где накануне историк Игорь Гусев провел традиционный субботник в преддверии даты — дня освобождения концлагеря в 1944 году. На этом кладбище нацисты прятали трупы узников.

На возложении цветов был и коллега Гусева — историк Влад Богов. Он тоже заметил, что по сравнению с прошлыми годами на 74-ю годовщину собралось особенно много людей.

«Однако, как обычно, тут в последнее воскресенье сентября, в день освобождения Саласпилса, никого нет из представителей официальных властей Латвии. Они для проформы, для галочки приезжают сюда дипломатично возложить цветы лишь 8 мая. А если бы могли не приезжать 8-го, так и вовсе не появлялись бы здесь. И уж точно никто из них не вспоминает об освобождении советскими войсками города Саласпилс. Официальные власти считают, что тогда началась советская оккупация Латвии. Ну, а то, что именно благодаря наступлению Красной армии нацисты бежали из Саласпилса, оставив сожженным и разрушенным лагерь, это словно бы теряется на общем, так сказать, фоне. Да что там говорить, и так все понятно: посмотрите, что из Саласпилсского мемориала сделал Музей оккупации при поддержке министерства культуры Латвии», — пояснил Богов.

На церемонию возложение цветов приехали представители от различных организаций: «Общество малолетних узников нацистских концлагерей», разных ветеранских организаций и от Социалистической партии Латвии вместе с Русским союзом Латвии. Однако не было ни одного представителя официальной власти Латвии, например ни от от Саласпилсской, ни от Рижской думы.

Напомним, что в 2015 году латвийском Саласпилсе прошла конференция «Саласпилсский лагерь, 1941−1944. История и память», организованная местным самоуправлением, «Музеем оккупации Латвии» и Музеем Даугавы. В ходе конференции латышские историки заявили, что данные советских лет о числе жертв «серьезно преувеличены». Было заявлено, что количество погибших составляет около трех тысяч человек. Более того, член комиссии историков при президенте Латвии Карлис Кангерис высказал мнение, что Саласпилсский лагерь вовсе не являлся лагерем смерти, потому что там, по его мнению, «не проводилось систематического и массового уничтожения людей».