В МИД РФ рассказали, чего ждет Москва от выборов в Грузии

Москва, , 13:37 — REGNUM В Москве рассчитывают, что в преддверии выборов в Грузии политическая атмосфера в стране не будет антироссийской. Об этом 1 октября заявил журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Отвечая на вопросы перед встречей со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе российский дипломат подчеркнул, что в Москве «внимательно следят» за той политической атмосферой, в которой будет проходить голосование.

«Надеемся, что она не будет зашкаливать на антироссийскую волну», — сказал Карасин.

Говоря о том, какому кандидату отдает предпочтение Москва, дипломат отметил, что России важно мнение грузинских избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Грузии состоятся президентские выборы, которые станут последними прямыми выборами главы грузинского государства. Лидер оппозиции Нино Бурджанадзе ранее объявила о бойкотировании предстоящего голосования.

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