«Горячая осень» в Каталонии: долой Испанию!

Мадрид, , 13:30 — REGNUM В этот понедельник, 1 октября, сторонники независимости Каталонии решили начать давно обещанную ими «горячую осень», пишет издание ABC. С раннего утра сотни членов самопровозглашенных Комитетов защиты республики (CDR) перекрыли железные дороги, направляясь к Жироне, а также заблокировали движение на нескольких дорогах региона — все ради того, чтобы напомнить о прошедшем год назад незаконном референдуме.

«1 октября, не забудем, не простим» — таков был самый распространенный лозунг в сообществах, созданных в соцсетях Комитетами, члены которых с рассветом заняли улицы Барселоны. В столице Каталонии сторонники суверенитета перекрыли центральную улицу Лаетана и собрались на площади Каталонии, чтобы провести акции протеста перед резиденцией компании Foment del Treball и зданием Банка Испании. Что касается Испанских железных дорог, перебои в их работе продолжались до 9:30.

Чтобы создать как можно больше беспорядка, сторонники независимости также перекрыли Ронду де Сант Пере, Гран-Виа, проспект Диагональ и улицу Араго. Кроме того, десятки членов Комитетов собрались на входе в центральный офис CaixaBank, заблокировав проход в здание. В свою очередь, другие активисты ворвались в представительство Женералитета (высшего органа самоуправления Каталонии) в Жироне, где попытались сорвать со стены испанский флаг.

По свидетельству ABC, отдельные группы протестующих — большинство которых составляли очень молодые люди в капюшонах — сформировали медлительное шествие из 200 человек. Они поднимались по проспекту Грасиа с транспарантом, на котором можно было прочесть: «Долой режим, мы голосуем за независимость». Активисты проходили, оставляя на стенах различных зданий, в том числе биржи Барселоны, наклейки с призывами в пользу «создающейся республики» и «экономического суверенитета».

Пока столицу региона сотрясали очередные протесты, президент Каталонии Ким Торра и весь его кабинет переместились в Сан-Жульян-де-Рамис в Жироне, чтобы снова вынести «наказ» 1 октября 2017 года на обсуждение. Обратившись к жителям Каталонии, Торра призвал их продолжать требовать независимости и отстаивать ее до конца «в грядущие дни».

В свою очередь, глава парламента Каталонии Роджер Торрент, также из Сан-Жульян-де-Рамис, заявил, что «любой вид протеста законен, если он мирный». Когда в ходе интервью на канале RAC1 его спросили о событиях этого утра, представитель парламента уклонился от осуждения поступков протестующих и ограничился заявлением, что он не причастен к происходящему.

Сегодняшние события показывают тройственную ситуацию в Каталонии. С одной стороны, наиболее экзальтированные группировки сепаратистов пустили в ход всю тяжелую артиллерию провокаций. Было предсказуемо, что протестующие явятся в казармы Гражданской гвардии в Сан-Андрес-де-ла-Барка (Барселона), чтобы обняться с теми ее представителями, которые проявили себя год назад. Тем временем наиболее «мягкие» сторонники независимости ограничились эмоциональными памятными мероприятиями на местах голосования и короткими перерывами в офисах и на рабочих местах. Наконец, правительство Кима Торры отметило этот день несколькими учредительными актами.

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