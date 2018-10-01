Евросоюз и НАТО признали результаты референдума в Македонии

Брюссель, , 13:09 — REGNUM Европейская комиссия считает, что состоявший в Македонии 30 сентября референдум продемонстрировал «широкую поддержку» соглашению с Грецией и евроатлантическому пути страны, и призывает лидеров всех политических сил Македонии уважать данное решение. Об этом заявил на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Ожидаем от всех политических лидеров Македонии уважения данного решения и реализации его с максимальной ответственностью и единством всех партий в интересах страны», — заявил еврокомиссар.

Итоги референдума прокомментировал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я приветствую голосование «за» на референдуме в Македонии. Я призываю всех политических лидеров и партии включиться конструктивно и ответственно, чтобы использовать эту историческую возможность. Дверь НАТО открыта, но все национальные процедуры должны быть завершены», — написал Столтенберг в своём микроблоге в Twitter.

В распространённом заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт также отмечается, что Вашингтон «приветствует результаты референдума в Македонии, на котором граждане выразили свою поддержку членству в НАТО и Европейском союзе с принятием соглашения с Грецией».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают полную реализацию соглашения, которое позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС, способствуя региональной стабильности, безопасности и процветанию.

Поскольку парламент Македонии сейчас начинает обсуждать конституционные изменения, мы призываем лидеров подняться над партийной политикой и воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы обеспечить стране светлое будущее в качестве полноправного участника западных институтов», — заявляют в Госдепартаменте.

Напомним, на состоявшемся в минувшее воскресенье референдуме в Македонии более 91% проголосовавших высказались за смену конституционного названия страны на «Северную Македонию» в рамках соглашения с Грецией, которое открывает стране путь ко вступлению в НАТО и Европейский союз. При этом явка на составила всего около 37%.

Результаты референдума существенно расходятся с данными проводившихся в Македонии социологических опросов и указывают на то, что на участки для голосования явились лишь сторонники евроинтеграции страны, тогда как противники курса правительства массово бойкотировали референдум, последовав призывами оппозиционных сил и президента страны Георгия Иванова.

Прмьер-министр Зоран Заев, тем не менее, заявил, что референдум прошёл успешно и «большинство македонцев» отдали свои голоса за переименование страны. В этой связи в ближайшее время проект поправок в конституцию, которые предусмотрены соглашением с Грецией, будет внесён на рассмотрение в парламент.

Между тем, главная опозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ назвала результаты референдума провалом кабинета министров и заявила, что «Зоран Заев и его правительство лишены легитимности».

МИД Греции выступил со сдержанной реакций, назвав результаты голосования в Македонии «противоречивыми» и призвав все стороны к взвешенным шагам после референдума. При этом в Афинах подтвердили свою приверженность заключённому соглашению.

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